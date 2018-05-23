الآثار المصرية تعلن كشف أثري جديد في "صان الحجر"

وأوضح الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، في بيان صحفي، وصل "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأربعاء، 23 مايو/ أيار، من المرجح أن تكون هذه الأجزاء هي جزء من حمام يرجع للعصر اليونانى الرومانى.
ومن المتوقع أن يبلغ طول الحمام الروماني 16متر تقريبا، وعرضه حوالي 3.5 متر، وارتفاعه 1.80 متر.
وأكد أن البعثة ستستكمل أعمالها خلال المواسم القادمة، للكشف عن باقى المبنى والتأكد من طبيعته.
وأضاف عشماوي، أنه تم العثور أيضا على العديد من اللقى الأثرية، تتمثل فى مجموعة من المسارج المصنوعة من الفخار وتماثيل مصنوعة من التراكوتا (الطين المحروق) وأدوات من البرونز وقطعة حجرية عليها بقايا نقش وكتابة هيروغليفية وتمثال صغير لكبش.
ومن جانبه قال سعيد العسال، رئيس البعثة الأثرية، إن من أهم القطع المكتشفة عملة ذهبية تذكارية للملك بطليموس الثالث صكت فى عهد بطليموس الرابع تخليدا لذكرى والده.
ويبلغ قطر العملة 2.6سم، وتزن حوالي 28 غراما، حيث صور على أحد وجهها صورة نصفية للملك بطليموس الثالث يرتدى التاج المشع، ويحمل على الكتف الشوكة الثلاثية رمز بوسيدون، بينما يحمل ظهرها صورة قرن الخيرات المشع وحوله كتابة تمثل اسم الملك.
وأشار العسال إلى أن العملة تتميز بجودتها العالية فى تصوير ملامح الملك البطلمى، وقد تم تسليمها إلى المتحف المصرى بالتحرير لترميمها قبل عرضها ضمن معروضات المتحف.
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