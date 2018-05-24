بالفيديو... الدفاع الجوي السوري يتصدى لأجسام معادية في سماء مطار الضبعة بحمص

وأكدت مصادر أهلية في ريف مدينة حمص لمراسل "سبوتنيك" معاينة ومشاهدة صواريخ يعتقد أنها تابعة لقوات الدفاع الجوي السوري أطلقتها باتجاه طائرة معادية وتؤكد تحقيق إصابة مباشرة.

في حين أفادت مصادر خاصة لـ"سبوتنيك" بأن الدفاعات الجوية أسقطت معظم الصواريخ التي استهدفت المطار فيما سقطت القسم الآخر في الأراضي الزراعية بمحيط المطار.

© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy طائرات التحالف الأمريكي تستهدف مواقع للجيش السوري في البادية

ولم تتبن أية جهة حتى اللحظة مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

وسمع الأهالي دوي انفجارات في محيط مطار الضبعة العسكري غربي حمص قرب الحدود اللبنانية، وتحدثوا لـ "سبوتنيك" عن التصدي لأجسام معادية في المنطقة.

كما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن أحد المطارات العسكرية في المنطقة الوسطى تعرض لضربة صاروخية معادية، وتصدت وسائط الدفاع الجوي للعدوان ومنعته من تحقيق أهدافه.

ويقع مطار الضبعة العسكري قرب قرية الضبعة شمال شرقي مدينة القصير جنوب غربي حمص التي يبعد عنها نحو 30 كيلومترا، ويتكون من 16 حظيرة ومدرج رئيسي واحد يبلغ طوله نحو 3 كيلومترات، مع ممر مواز بالطول نفسه تقريبا.

وكانت قد سيطرت عليه في نيسان/ أبريل عام 2013 مجموعات من تنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) ومسلحين يحملون جنسيات لبنانية وفدوا عبر الحدود… قبل أن يتم تحريره أثناء عملية القصير.