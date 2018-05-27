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00:43 27 مايو/ أيار 2018
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    الجيش اليمني

    الجيش اليمني يستعيد السيطرة على منطقة الجمرك القديم في محافظة حجة

    © REUTERS / Fawaz Salman
    العالم العربي
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    تمكنت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعومة بالتحالف، من السيطرة على مناطق جديدة في محافظة حجة، شمال غربي اليمن، خلال معارك مع جماعة أنصار الله "الحوثيين".

    صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر في المركز الإعلامي للجيش اليمني لوكالة "سبوتنيك" إن لواء القوات الخاصة سيطر، أمس السبت 26 مايو/ أيار، بإسناد جوي من طيران التحالف، على منطقة الجمرك القديم ومناطق محيطة بها في مديرية حرض غرب محافظة حجة، بعد معارك عنيفة مع "الحوثيين"، خلفت عشرات القتلى والجرحى".

    انتشار دبابات تابعة لقوات أنصار الله الحوثية في صنعاء، اليمن 4 ديسمبر/ كانون الأول 2017
    © REUTERS / Khaled Abdullah
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    وأضاف أن القوات استعادت أيضا مواقع في أطراف شمال حرض، ووصلت إلى نقطة مجمع عزيز التجاري شمال مدينة حرض.

    وكان الجيش اليمني سيطر، أمس السبت، على جبل الإشارة الاستراتيجي والجبال المطلة على الطريق الإسلفتي الرابط بين صعدة والمزرق في حجة، وقريتي المدب والغرزة شرق حرض".

    يذكر أن معارك عنيفة تدور بين الجيش اليمني و"أنصار الله" في محيط مدينة حرض، عقب تقدم القوات الحكومية وسيطرتها على سلسلة جبال أبو النار الاستراتيجية شرق المدينة والسائلة ومنطقة الكسارة شرق مديرية حرض، وإعلانها أنها على بعد كيلو متر من مركز مدينة حرض".

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    أخبار اليمن, الحرب في اليمن, الجيش اليمني, حجة, اليمن
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