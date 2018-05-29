السفير الأمريكي بالخرطوم: مستعدون لحوار جديد مع السودان

أكد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في الخرطوم، ستيفن كوتسيس، أن بلاده مستعدة لبدء المرحلة الثانية من الحوار الأمريكي السوداني بشأن القضايا التي تهم البلدين.

الخرطوم — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الخارجية السودانية، قريب الله خضر، مساء يوم الاثنين، في بيان صحفي، إن "وزير الخارجية، الدرديري محمد أحمد، التقى، يوم الاثنين، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية، ستيفن كوتسيس، بالخرطوم".

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وأضاف خضر، أن "اللقاء، استعرض طرق دعم العلاقات بين البلدين وتطويرها".

ومن جانبه، أكد المسؤول الأمريكي، "عن استعداد بلاده لمواصلة الحوار مع السودان، أملا، الانتقال للمرحلة الثانية منه ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

يذكر أن الولايات المتحدة ألغت حظرا اقتصاديا كانت تفرضه على السودان في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بعد استمراره لأكثر من عشرين عاما، ويهدف السودان من حواره الثاني إلغاء اسمه من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.