بعد الإفراج عنه ضمن حملة الفساد... أول ظهور رسمي لوليد آل إبراهيم في الإمارات (فيديو)

ظهر رجل الأعمال السعودي وليد آل إبراهيم، صاحب مجموعة قنوات "إم بي سي" لأول مرة في الإمارات، وكان قد أوقف من قبل السلطات السعودية في إطار حملة المملكة ضد الفساد.

وترأس وليد آل إبراهيم اجتماعا لكبار مدراء مجموعة "إم بي سي".

ونشرت مجلة "زهرة الخليج" مقطعا مصورا لوليد آل إبراهيم أثناء زيارته لمقر المجموعة الإعلامية في دبي.

زيارة خاصة للشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" لمقر المجموعة في #مدينة_دبي_للإعلام من أجل مناقشة المشاريع المستقبلية pic.twitter.com/gOxGUEENsO — مجلة زهرة الخليج (@zahrat_khaleej) May 29, 2018

وأفرجت السلطات السعودية عن وليد آل إبراهيم يوم 27 يناير/ كانون الثاني، بعد توقيفه وعدد من رجال الأعمال السعوديين في نهاية العام الماضي.

وأطلقت السلطات سراح معظم المحتجزين، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال، بعد تبرئة ساحتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة، تمكنت خلالها المملكة من استرداد أكثر من 100 مليار دولار.