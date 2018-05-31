وزير الدفاع المصري يلتقي وفدا من الكونغرس الأمريكي

قال بيان للقوات المسلحة المصرية، اليوم الخميس 31 مايو/ أيار، إن وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، التقى وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب داريل إيسا رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي، الذي يزور مصر حاليا.

وحسب البيان، الذي نشره المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي، وحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، فإن اللقاء تناول العلاقات المصرية الأمريكية، والتعاون المشترك بين البلدين في المجالات المختلفة، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف "أكد الفريق أول صدقي صبحي على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يدعم المساعي المشتركة للسلام والتنمية، والتصدي للتحديات الراهنة التي تهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأوضح البيان، أن أعضاء الوفد الأمريكي أشادوا بأهمية علاقات التعاون التي تربط مصر والولايات المتحدة في جميع المجالات، مؤكدين أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين على كافة الأصعدة، في ظل ما تبذله مصر من جهود في مواجهة الإرهاب، ومشاركتها الفاعلة في القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، وعدد من قادة القوات المسلحة.