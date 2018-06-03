اليمن... قوات سعودية تتعرض لهجوم صاروخي

نفذ أنصار الله "الحوثيون"، أمس السبت 2 مايو/ أيار، هجوما على تجمع للجيش السعودي وقوات يمنية في قطاع نجران، جنوب غربي السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك": "أن "أنصار الله" شنوا هجوما على تجمع للجيش السعودي وقوات تابعة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي غرب موقع السديس في نجران".

وأشار المصدر إلى أن هجوم " أنصار الله "، الذي تخلله قصف بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية، سبقته عملية قنص جندي سعودي نفذتها وحدة القنص في ذات الموقع"، مضيفا أنه تم إعطاب 4 آليات عسكرية قبالة موقع السديس بصواريخ موجهة".

وأكد المصدر وقوع قتلى وجرحى من القوات السعودية واليمنية، جراء الهجوم واستهداف الآليات.

وتجددت المواجهات بين قوات الرئيس هادي و"أنصار الله" في مديرية باقم بمحافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وأفاد المصدر العسكري أن "أنصار الله" أحبطوا هجوما لقوات هادي مدعوما بوحدات من الجيش السوداني، باتجاه مواقع غرب منطقة مجازة في أطراف مديرية باقم الواقعة على الشريط الحدودي، وكبدوا المهاجمين خسائر في الأرواح والعتاد بينها إعطاب 5 آليات".