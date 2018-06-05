مجلة سعودية: السيسي يتحدث عن القرارات الصعبة وعلاقته بالملك سلمان

اختارت مجلة "الرجل" السعودية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليكون شخصية العدد، في هذا الشهر، مشيرة إلى أنه تحدث عن العلاقات بين مصر والسعودية وما وصفه بـ"القرارات الصعبة".

ولفتت المجلة في أجزاء من الحوار نشرتها اليوم الثلاثاء 5 يونيو/ حزيران، أن السيسي تحدث عن أبنائه، مشيرا إلى أن ما يهمهم هو ألا يتخذ قرارات صعبة تؤثر بشكل سلبي على المصريين.

© Sputnik . Aleksei Nikolskiy السيسي يؤدي اليوم اليمين الدستورية رئيسا لمصر لفترة ثانية

وقال الرئيس المصري: "أقول لأولادي، في بعض الأحيان، كنت أتخذ معكم قرارات صعبة، لكنها تصب في مصلحتكم"، مضيفا: "أحيانا تكون هذه القرارات ضرورية، ولا مفر منها لتحقيق الإصلاح".

واستطرد السيسي: "المنطقة العربية تمر بظروف صعبة تفرض علينا التحرك بشكل أكثر فاعلية"، واصفا علاقة مصر بالسعودية بـ"الاستراتيجية المستقرة" وأن أمن المنطقة مرتبط بالدولتين، وأن القيادة السعودية تدرك ذلك جيدا، وتعمل عليه.

وتابع الرئيسي المصري: "محاولات الفتنة والإيقاع بين مصر والسعودية لن تنجح، ولا أعتقد أن أي محاولة للإساءة ستفلح"، مضيفا: "دعم الأشقاء في الخليج هو أحد أسباب تجاوزنا لأزمتنا وتغلبنا عليها".

ووصف السيسي علاقته بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بأنها علاقة خاصة وطيبة جدا، وأنها تقوم على التفاهم، مضيفا: "لن يستطيع أحد أن يبث الفرقة بين المملكة ومصر".