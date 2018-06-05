الجيش الإسرائيلي يقول إنه لم يتعمد قتل الممرضة الفلسطينية رزان

قال الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إن النتائج الأولية للتحقيق بشأن مقتل الممرضة الفلسطينية رزان النجار خلال الاحتجاجات على حدود قطاع غزة أظهرت أنها لم تقتل عن عمد.

وقال مسؤولون في قطاع الصحة في غزة وشهود إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص رزان النجار البالغة من العمر 21 عاما وهي مسعفة متطوعة وذلك خلال ركضها باتجاه السياج الحدودي شرقي بلدة خان يونس في جنوب القطاع في محاولة للوصول إلى جريح يوم الجمعة كما نقلت وكالة "رويترز".

© REUTERS / MOHAMMED SALEM آلاف الفلسطينيين يشيعون جثمان مسعفة قتلها الجيش الإسرائيلي في غزة

وقال الجيش الإسرائيلي إن متشددين فلسطينيين هاجموا جنوده على الحدود بأعيرة نارية وقذيفة.

وجاء في بيان أصدره الجيش "بين تحقيق مبدئي بشأن الحادث أنه جرى إطلاق عدد قليل من الطلقات وأنه لم يتم توجيه أية طلقات عن عمد أو بشكل مباشر عليها".

وأضاف البيان أن التحقيق مستمر وأن نتائجه ستعرض على قادة كبار قبل إرساله إلى الادعاء العسكري للنظر فيه.

وحضر آلاف المشيعين جنازة رزان في غزة يوم السبت منهم بعض الناس الذين عالجتهم عندما أصيبوا في احتجاجات سابقة على الحدود.

وقال مسعفون من غزة إن الجيش الإسرائيلي قتل 120 فلسطينيا خلال احتجاجات أيام الجمعة التي بدأت في 30 مارس/ آذار.