رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل يتقدم باستقالته

قالت وسائل إعلام مصرية عديدة، اليوم الثلاثاء 5 يونيو/حزيران، إن رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، تقدم باستقالته.

ونقلت "بوابة الأهرام" وكذلك وكالة أنباء الشرق الأوسط، عن السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تقدم باستقالة الحكومة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

© Sputnik . Aleksei Nikolskiy السيسي يؤدي اليوم اليمين الدستورية رئيسا لمصر لفترة ثانية

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أن "يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، يعد المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل".