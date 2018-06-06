الجيش اليمني يستعيد 15 كم في الجوف من قبضة "أنصار الله"

قال الجيش اليمني إنه استعاد مناطق واسعة من قبضة مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

صنعاء — سبوتنيك. وذكر الجيش اليمني على موقعه "26 سبتمبر"، "أن قواته نفذت هجوما واسعا على مواقع الميلشيا الانقلابية في مديرية خب الشعف من محورين الأول تركز من المهاشمة، فيما الثاني انطلق بشكل متوازي من منطقة صبرين".

وأضاف "أن الجيش حرر مساحات واسعة من منطقة المهاشمة تقدر بـ 15 كم من اتجاه مركز مديرية خب والشعف".

© AP Photo / Hani Mohammed الجيش اليمني يفاجئ "أنصار الله" بعد عملية استخباراتية... ماذا ينتشر على حدود الحديدة

مشيراً إلى "استعادة قوات الجيش مناطق السعراء والمهابيب وتقدمها بشكل متسارع باتجاه سوق الثلاثاء في منطقة صبرين بذات المديرية".

لافتاً إلى "أن المعارك ترافقت مع غارات جوية مكثفة شنتها مقاتلات التحالف العربي مستهدفة تعزيزات ومواقع الميلشيا في المنطقة".

مؤكداً "أن ميلشيا الحوثي تكبدت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوفها علاوة على تدمير معدات قتالية جراء المعارك والغارات".

في السياق، ذكر موقع الجيش "أن القوات تصدت لهجمات واسعة لميلشيا الحوثي الانقلابية على مواقعها في جبهة المصلوب، وأن مدفعيتها قصفت تحركات وتعزيزات الميلشيا أثناء الهجوم وكبدتها خسائر كبيرة، وأجبرت العناصر الحوثية المهاجمة على الفرار، كما أحبطت هجوما مماثلا شنته الميلشيا على مواقعها في منطقة مزوية بمديرية المتون غرب الجوف".