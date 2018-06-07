االتحالف يفجر صاروخا باليستيا في محافظة الحديدة اليمنية

اعترضت دفاعات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، صاروخا باليستيا بمحافظة الحديدة غرب اليمن، حيث تم تدمير الصاروخ في الجو.

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في ألوية العمالقة بمحافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس 7 يونيو / حزيران: "إن دفاعات التحالف دمرت، فجر اليوم، صاروخا باليستيا أطلقه "أنصار الله" على معسكر قوات التحالف في مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة".

© Sputnik . Стрингер نجاة قائد عسكري يمني من الاغتيال في تعز

وأضاف أنه تم تدمير الصاروخ في سماء المديرية قبيل وصوله إلى هدفه".

وكان "أنصار الله" استهدفوا في 29 مايو / أيار، الفائت بستة صواريخ باليستية دفعة واحدة، معسكرات للتحالف والقوات الحكومية في مديرية الخوخة، تمكنت دفاعات التحالف من اعتراضها وتدميرها في الجو.

ويسيطر أنصار الله "الحوثيون" على العاصمة اليمنية صنعاء منذ عام 2014، بينما تندلع الحرب منذ ذلك الحين بينهم وبين قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، المعترف به دوليا، الذي يدعمه التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.