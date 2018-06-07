العبادي يصدر أوامر "فورية" بشأن تفجيرات الصدر

وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أوامر فورية بالتحقيق في حادثة الانفجار الذي شهدته مدينة الصدر أمس، محملا "الجهات خارج الأجهزة الأمنية" المسؤولية القانونية والقضائية.

وقال العبادي، في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي، اليوم الخميس، إنه "على خلفية جريمة خزن ذخائر في منطقة آهلة بالسكان في مدينة الصدر من قبل جهات غير مخولة مما أدى إلى انفجارها وسقوط ضحايا مدنيين أبرياء وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أوامره الفورية إلى وزارة الداخلية بالتحقيق بالحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الجهة التي ارتكبت هذه الجريمة".

وأضاف البيان: أنه "تأكيد أمرنا الديواني رقم 71 لسنة 2017 بتولي قيادات العمليات ومديريات شرطة المحافظات القيام بحملات تفتيش واسعة داخل المدن وخارجها لمصادرة مخازن الأسلحة والذخائر التابعة لجهات خارج الأجهزة الأمنية المسؤولة، وتحميل هذه الجهات المسؤولية القانونية والقضائية ومنع أي سلاح خارج إطار الدولة واعتبارها جريمة تعرض أمن المواطنين للخطر يحاسب عليها القانون".

وتحولت عشرات المنازل إلى ركام، وسط دمار هائل نتيجة انفجار كبير داخل حسينية في مدينة الصدر شرق بغداد، خلف العشرات من الجرحى وعدد من القتلى، في وقت أمر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتشكيل لجنة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الانفجار، وما أحاط به من ملابسات على أن ترفع اللجنة تقريرها له خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام.