الكشف عن قرب إعلان تحالف وطني جديد في العراق

أكد النائب رعد الدهلكي، القيادي في ائتلاف "الوطنية" العراقي، اليوم الخميس، عن قرب إعلان تحالف وطني جديد يضم الوطنية، وسائرون، وتيار الحكمة.

ونقل موقع "السومرية نيوز" اليوم عن الدهلكي، قوله: إن "الأيام القليلة المقبلة ستشهد إعلاناً عن تشكيل نواة لمشروع وطني جامع، إذ تم وضع اللمسات النهائية لهذا المشروع الذي يركز على بناء الدولة والعمل المؤسساتي في جميع النواحي الاقتصادية والأمنية والتجارية والخدمية".

وأضاف الدهلكي، أن "التحالف الجديد سيضم "الوطنية" بزعامة إياد علاوي، و"سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، و"تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم".

وأوضح أن "التحالف الجديد سيكون منفتحاً على جميع القوى السياسية الأخرى باستثناء الفاسدين ومن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين".

وتشهد العملية السياسية حراكاً متواصلاً من القوى السياسية لتشكيل الكتلة الأكبر برلمانياً التي ستكلف بتشكيل الحكومة المقبلة.

وأقر البرلمان العراقي أمس، الأربعاء، قانونا يأمر بإعادة فرز الأصوات يدويا في الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من مايو/ أيار وذلك بعد يوم من قول رئيس الوزراء إن الانتخابات شهدت "خروقات جسيمة".

ومن شأن هذا الإجراء عرقلة العملية المعقدة لتشكيل حكومة جديدة، كما أنه يضع الحكومة والبرلمان في مواجهة مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مما يزيد من الغموض السياسي في العراق، وفقا لوكالة "رويترز".

وفاز في الانتخابات كتلة "سائرون" التي يتزعمها مقتدى الصدر، غريم الولايات المتحدة والذي يعارض أيضا نفوذ إيران في بلاده.