رئيس الوزراء الأردني يدعو إلى وقف الاحتجاجات والانخراط في الحوار

عمان — سبوتنيك وقال الرزاز، في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع مطول مع رئيس مجلس النقباء علي العبوس، "أعتقد أنه زالت الضرورة للوجود في الشارع، وأتمنى على شبابنا أن ينخرطوا في مزيد من الحوار".
وكان الرزاز قد أعلن، في وقت سابق، بعد لقائه برئيس مجلس الأعيان، أن هنالك توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي أدى إلى اندلاع الاحتجاجات منذ نهاية شهر مايو/ أيار الماضي.
وقال الرزاز، في إجابة عن سؤال حول مصير مشروع قانون ضريبة الدخل، بعد لقائه رئيس مجلس الأعيان الأردني بأن "هنالك توافقا على سحب مشروع القانون".
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