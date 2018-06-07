رئيس الوزراء الأردني يدعو إلى وقف الاحتجاجات والانخراط في الحوار

دعا رئيس الوزراء الأردني المكلف، عمر الرزاز، إلى وقف الاحتجاجات والانخراط في الحوار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

عمان — سبوتنيك وقال الرزاز، في مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع مطول مع رئيس مجلس النقباء علي العبوس، "أعتقد أنه زالت الضرورة للوجود في الشارع، وأتمنى على شبابنا أن ينخرطوا في مزيد من الحوار".

© REUTERS / YIANNIS KOURTOGLOU ملك الأردن يطالب الحكومة بمراجعة شاملة لمشروع قانون ضريبة الدخل

ومن جهته، قال العبوس، تعليقا على قرار الرزاز بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل، "أعتبر أن هنالك نهجا جديدا وشجاعة، وأعتقد أنه في هذه اللحظة الجميع قد انتصر، الحكومة انتصرت، والشعب انتصر".

وكان الرزاز قد أعلن، في وقت سابق، بعد لقائه برئيس مجلس الأعيان، أن هنالك توافق على سحب مشروع قانون ضريبة الدخل، الذي أدى إلى اندلاع الاحتجاجات منذ نهاية شهر مايو/ أيار الماضي.

وقال الرزاز، في إجابة عن سؤال حول مصير مشروع قانون ضريبة الدخل، بعد لقائه رئيس مجلس الأعيان الأردني بأن "هنالك توافقا على سحب مشروع القانون".