إصابة 15 فلسطينيا بالرصاص الحي في قطاع غزة

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن 15 فلسطينيا، على الأقل بينهم المصور الصحفي في وكالة الأنباء الفرنسية محمد البابا، أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة.
وذكرت الوكالة أن القوات الإسرائيلية استهدفت مركبات الإسعاف بقنابل الغاز مباشرة شرقي خان يونس، ما تسبب بأضرار بمركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.
وانطلقت مسيرات جماهيرية بمشاركة آلاف المواطنين، اليوم الجمعة، صوب المناطق الحدودية.
وأشعل عشرات الشبان الإطارات المطاطية في المناطق الحدودية، وأطلقوا طائرات ورقية وبالونات علم فلسطين في الأجواء.
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