إصابة 15 فلسطينيا بالرصاص الحي في قطاع غزة

أصيب 100 فلسطيني، اليوم الجمعة، بالرصاص الحي وبالاختناق بالغاز المسيل للدموع، أثناء مشاركتهم في مسيرات العودة في قطاع غزة.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن 15 فلسطينيا، على الأقل بينهم المصور الصحفي في وكالة الأنباء الفرنسية محمد البابا، أصيبوا برصاص الجيش الإسرائيلي في غزة.

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa مقتل ممرضة وإصابة 100 برصاص الجيش الإسرائيلي خلال "مسيرات العودة" في غزة

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه الجيش الإسرائيلي بكثافة على الحشود المشاركة في المسيرة.

وذكرت الوكالة أن القوات الإسرائيلية استهدفت مركبات الإسعاف بقنابل الغاز مباشرة شرقي خان يونس، ما تسبب بأضرار بمركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

وانطلقت مسيرات جماهيرية بمشاركة آلاف المواطنين، اليوم الجمعة، صوب المناطق الحدودية.

وأشعل عشرات الشبان الإطارات المطاطية في المناطق الحدودية، وأطلقوا طائرات ورقية وبالونات علم فلسطين في الأجواء.