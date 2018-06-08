بعد رسالة الملك سلمان لماكرون… تحركات قطرية عسكرية "عاجلة"

وبحث الطرفان خلال اللقاء، الذي في العاصمة البلجيكية بروكسل، العلاقات الثنائية في المجال الدفاعي والعسكري وسبل تعزيزها وتطويرها بين البلدين الصديقين، بحسب صحيفة العرب القطرية.

وحضر الاجتماع سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا عبدالرحمن بن محمد الخليفي ورئيس بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي والناتو وسعادة العميد الركن عبدالهادي بن مبارك الهاجري الملحق العسكري القطري لدى بلجيكا وحلف الناتو وعدد من كبار القادة الضباط في القوات المسلحة القطرية.

سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع يلتقي سعادة السيدة فلورانس بارلي وزيرة الجيوش بالجمهورية الفرنسية في العاصمة البلجيكية بروكسل#قطر #بلجيكا #فرنسا pic.twitter.com/d2LlbNyG99 — وزارة الدفاع — دولة قطر (@MOD_Qatar) June 8, 2018

كما شارك العطية اليوم، في اجتماع وزراء الدفاع لدول حلف شمال الأطلسي الذي عقد في منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحسب صحيفة الراية القطرية.

شارك سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع اليوم، في اجتماع وزراء الدفاع لدول حلف شمال الأطلسي المشاركة في التحالف ضد داعش والذي عقد في منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل #جريدة_الراية_القطرية pic.twitter.com/f4foKInj4Z — الراية القطرية (@alraya_n) June 8, 2018

وكانت وزارة الدفاع القطرية أعلنت، الأربعاء الماضي أنها أنشأت مع بريطانيا منظومة جوية لحماية المجال الجوي القطري، تزامنا مع مرور عام على مقاطعة السعودية والبحرين والإمارات ومصر لها.

ونقلت المجلة الرسمية لوزارة الدفاع والقوات المسلحة القطرية "الطلائع"، عن وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، قوله: "قمنا بإنشاء أول (سرب عملياتي) مع المملكة المتحدة".

يذكر أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز أرسل رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال فيها إن بلادة مستعدة للقيام بعملية عسكرية ضد قطر إذا تم تزويد السلطات القطرية بمنظومة "إس-400" الروسية. وفقاً لصحيفة "لاموند" الفرنسية.

وأضافت الصحيفة بالإشارة إلى الملك السعودي: "المملكة ستكون مستعدة لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لتدمير هذا النظام الدفاعي، بما في ذلك العمليات العسكرية".

وقد طلب الملك السعودي من الرئيس الفرنسي منع بيع منظومة "إس-400" إلى قطر، للحفاظ على الاستقرار في المنطقة.