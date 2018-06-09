الملك الأردني يعرب عن تقديره للعاهل السعودي

© REUTERS / Muhammad Hamed عضو مجلس الأعيان الأردني: هذا ما ستقدمه دول الجوار للأردن

وأكد الملك عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تربط الأْردن مع المملكة العربية السعودية والدول العربية الشقيقة المشاركة فيه، والتي ما توانت عن تقديم الدعم للأردن والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف، كما نقلت وكالة " بترا ".

يشارك الملك عبد الله الثاني، يرافقه ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني في مكة المكرمة غدا الأحد، في اجتماع دعا إليه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويضم الأردن والكويت والإمارات العربية المتحدة، لمناقشة سبل دعم الأردن للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.

وأصدر الديوان الملكي السعودي، صباح اليوم، بيانا يعلن عن اجتماع استثنائي يضم كل من السعودية والإمارات والكويت والأردن غدا الأحد.