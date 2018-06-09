"أنصار الله" يقنصون 8 جنود في جيزان

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت 9 يونيو / حزيران، أن "أنصار الله" استخدموا صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية، في قصف مواقع للجيش السعودي وأخرى تابعة لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في جيزان.أنصار الله" استهدفت تجمعات عسكرية سعودية في موقع ومدرسة الخشل في جيزان، وتحصينات في مركز السودة العسكري في ذات القطاع.
وأضاف أن 8 جنود من قوات الرئيس هادي قتلوا بعمليات قنص نفذها "أنصار الله" في الطوال والرمضة بجيزان".
وكان 3 جنود سعوديين، قتلوا، أمس الجمعة، بعمليات قنص لـ"أنصار الله" في موقع بجيزان وغرب موقع السديس بنجران وفي رقابة العيروان بعسير، حسب مصدر عسكري.
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