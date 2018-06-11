قبل اجتماع مكة... ملك الأردن وولي عهده يؤديان مناسك العمرة (صور)

أدى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مناسك العمرة مع نجله وولي عهده الأمير حسين بن عبد الله.

وشاركت صحف سعودية، صورا لملك الأردن ونجله، بداخل الحرم المكي، وهما يؤديان العمرة.

#صور | عبدالله الثاني ملك #الأردن وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله يؤديان مناسك العمرة. pic.twitter.com/nFYgwL9AX8 — صحيفة الاقتصادية (@aleqtisadiah) June 10, 2018

وكان الملك عبدالله الثاني، وصل إلى جدة، الأحد 10 يونيو/ حزيران، وهو يرتدي ملابس الإحرام.

وكان في استقبال العاهل الأردني، بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير خالد الفيصل، مستشار العاهل السعودي، وأمير منطقة مكة المكرمة، إضافة إلى وزير الدولة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد الوزير المرافق، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أجرى اتصالات هاتفية بقادة الأردن والإمارات والكويت، لعقد اجتماع رباعي بمكة المكرمة لمناقشة سبل دعم الأردن في أزمتها الاقتصادية التي تمر بها البلاد في الوقت الحالي.