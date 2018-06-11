علاوي يدعو لاستفتاء شعبي يحدد مصير الانتخابات البرلمانية العراقية

دعا زعيم ائتلاف الوطنية الانتخابي نائب رئيس الجمهورية العراقي، إياد علاوي، إلى إجراء استفتاء شعبي يحدد مصير الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت الشهر الماضي من حيث قبول نتائجها أو إعادتها تحت إشراف أممي.

بغداد — سبوتنيك. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لعلاوي، بصفته زعيما لائتلاف الوطنية، "بناء على ما حصل من إحراق صناديق الاقتراع في الرصافة كجزء من مسلسل إجهاض الانتخابات، واستنادا إلى عزوف الشعب العراقي عن المشاركة في الانتخابات، فلا بد من إيجاد صيغة تعيد للشعب العراقي الكريم ثقته بالعملية السياسية والانتخابية عبر إشراكه في اتخاذ القرار".

© Sputnik . Nazek Mohammed ائتلاف "الوطنية" يطالب بإلغاء الانتخابات العراقية وتشكيل حكومة تصريف أعمال

وأضاف البيان: "نرى ضرورة إجراء استفتاء شعبي لتحديد المضي باعتماد الانتخابات المطعون بها، أو تبني انتخابات جديدة في ظروف طبيعية تحت إشراف الأمم المتحدة وبإدارة القضاء العراقي، والقبول بالنتائج التي تتمخض عنها أيا كانت".

وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 أيار/مايو الماضي، بنظام التصويت الإلكتروني الذي طبق للمرة الأولى في البلاد، وهو ما أحدث جدلا وانتقادا كبيرين بعد إعلان النتائج.

وحلت قائمة "سائرون" التي يتزعمها التيار الصدري في المرتبة الأولى، تلتها قائمة الفتح بزعامة القيادي بالحشد الشعبي، هادي العامري ثانيا، فيما حل ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي ثالثا.