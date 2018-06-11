أمر بالقبض على 3 شرطيين بتهمة حرق صناديق الاقتراع في العراق

ذكر التلفزيون العراقي، اليوم الاثنين 11 يونيو/حزيران، أن محكمة أمرت بالقبض على أربعة أشخاص متهمين بإشعال النار في موقع لتخزين صناديق الاقتراع الخاصة بالانتخابات البرلمانية التي أجريت في مايو/أيار.

وقال التلفزيون العراقي إن ثلاثة من المشتبه بهم رجال شرطة والرابع موظف بمفوضية الانتخابات، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وكان البرلمان قد أقر الأسبوع الماضي قانونا يأمر بإعادة فرز الأصوات يدويا بعدما زعم عدد من الأحزاب السياسية بحدوث تزوير.

وكشف نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان العراق، عن تحالف القوى العراقية، محمد نوري العبد ربه، اليوم الاثنين، عن استضافة رئيس الحكومة، حيدر العبادي، ووزير الداخلية، في جلسة استثنائية يعقدها للنواب غدا الثلاثاء، على خلفية إحراق أصوات الناخبين.

وأوضح العبد ربه، في تصريح خاص لمراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم، قائلا: "من المقرر، أن يعقد البرلمان، يوم غد، جلسة استثنائية يستضيف فيها رئيس الحكومة، العبادي، ووزير الداخلية، قاسم الأعرجي، حول الحريق الذي طال مخزن تابع لمفوضية الانتخابات، وطرح ما هي القرارات التي ستتخذ بحق أعضاء المفوضية ورئيسها والجهة الأمنية المسؤولة عن حماية المخزن".

كما دعا زعيم ائتلاف الوطنية الانتخابي نائب رئيس الجمهورية العراقي، إياد علاوي، إلى إجراء استفتاء شعبي يحدد مصير الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت الشهر الماضي من حيث قبول نتائجها أو إعادتها تحت إشراف أممي.