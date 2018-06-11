تفاصيل جديدة حول الدور القطري في السودان

التقى مجدي خلف الله، رئيس مكتب سلام دارفور، اليوم الاثنين 11 يونيو/ حزيران بالسفير القطري في السودان، راشد بن عبد الرحمن النعميمي.

وتناقش الطرفان حول عدد من القضايا المتعلقة بكيفية تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور، حسب وكالة الأنباء السودانية.

© AP Photo / Hani Mohammed بعد قرار البشير... "أنصار الله" توجه رسالة إلى السودان

وتعمل قطر على تحقيق السلام في دارفور ودعم مشروعات التنمية والإعمار وبرامج العودة الطوعية.

وقال السفير القطري بالسودان إن بلاده حريصة على اكمال تنفيذ مشروعات وثيقة الدوحة لسلام دارفور.

وعقد لقاء قمة في العاصمة القطرية الدوحة بين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مع وزير الخارجية ​السودان​ي الدرديري محمد أحمد.

ووفقا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، فقد "جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك".

وتلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رسالة من الرئيس السوداني عمر البشير، تتعلق بأوجه تعزيز علاقات التعاون الوثيق بين البلدين، وبعض المستجدات الراهنة إقليميا ودوليا.

وأعلن السفير القطري لدي السودان أن بلاده ستفتتح عشرة مراكز خدمية في ولايات دارفور الخمس، تقدر قيمتها بـ 70 مليون دولار أمريكي، بواقع مركزين في كل ولاية، لافتا إلى أن الاحتفال بافتتاح هذه المراكز سيتم خلال الأشهر القليلة المقبلة.