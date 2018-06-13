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11:32 13 يونيو/ حزيران 2018
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    الملك سلمان

    بينهم مقرن وابن نايف... 24 أميرا يدخلون على الملك في غياب ولي العهد (صور)

    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    العالم العربي
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    شهد قصر الصفا الملكي، في مدينة مكة السعودية، دخول 24 أميرا سعوديا بينهم الأمير مقرن بن عبد العزيز، على الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قبيل أذان المغرب أمس الثلاثاء.

    استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر الصفا بمكة المكرمة قبل مغرب الثلاثاء، الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، والرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، والرئيس علي بونجو أونديمبا رئيس جمهورية الغابون، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بحسب صحيفة "المدينة".

    ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
    © AP Photo / Evan Vucci
    رسالة عاجلة من الملك سلمان إلى ملك البحرين

    وفيما لم تشر الصحيفة إلى حضور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي يتواجد في جدة، قالت إن الجميع تناول طعام الإفطار مع الملك، في حضور الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز أمير مكة، والأمير ممدوح بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار الملك.

    كما حضر الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار الملك، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز.

    وكان بين الحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، والأمير بندر بن مقرن بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي.

     

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