الأسد: الحاجة إلى "حزب الله" مستمرة لفترة طويلة

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن المعركة طويلة ومستمرة، مشيرا إلى أهمية استمرار التحالفات في مواجهة الإرهاب.

© AP Photo / Syrian Central Military Media مسؤول إسرائيلي يحذر حزب الله من الدخول في حرب مع بلاده

وحول "حزب الله" اللبناني قال الرئيس السوري: تحالفنا الدولي ضد الإرهاب ثلاثي ويمكن أن نعتبره رباعيا بدخول "حزب الله"، نتحدث عن الحلف الثلاثي كدول ولكن في النهاية "حزب الله" عنصر أساسي في هذه الحرب، فالمعركة طويلة والحاجة لهذه القوى العسكرية ستستمر لفترة طويلة.

وأضاف: عندما يكون هناك حاجة وعندما يعتقد الحزب أو إيران أو غيرهم بأن الإرهاب قضي عليه هم سيقولون لنا نحن نريد أن نعود لبلدنا، فكما قال السيد حسن نصر الله، لديهم عائلات ولديهم مصالح يومية في بلادهم وهذا الشيء الطبيعي ولكن من المبكر الحديث عن هذا الموضوع".

ندعم المقاومة الوطنية ضد الإرهاب والمحتلين…

وحول المقاومة العشائرية السورية التي تم الإعلان عن تشكيلها مؤخرا، اعتبر الرئيس الأسد في حديثه لقناة "العالم الإخبارية" أن ذلك يأتي في سياق مستمر منذ بداية الحرب الإرهابية على سوريا مشيرا إلى أن "هناك حالات مختلفة لهذه المقاومة وظهرت منذ عدة سنوات وكانت في البداية ضد "داعش" قبل أن تكون ضد المحتل، كانت ضد "داعش" في المناطق الوسطى والشرقية، وهناك حالات أخرى تظهر في مناطق أخرى ربما لا تتم الإضاءة عليها وربما في بعض الحالات نسمع عنها من خلال المعلومات والمعطيات، الآن بدأت تتوسع هذه الحالة.

الأسد رأى أن هذه المقاومة "ليست حالة واحدة، هناك حالات قد تكون أحيانا فردية أو مجموعات صغيرة لا ترتبط بتنظيم"، مؤكدا أنه "في كل الأحوال موقفنا نحن كدولة منذ البداية يتمثل بدعم أي عمل مقاوم سواء ضد الإرهابيين أو ضد القوى المحتلة بغض النظر عن جنسيتها سواء كانت أمريكية أو فرنسية أو تركية أو إسرائيلية، نحن ندعم هذه القوى المقاومة انطلاقا من دورنا الوطني كحكومة.

قوات سعودية…

وربط الأسد إرسال المملكة السعودية قوات عسكرية إلى سوريا بالخضوع للولايات المتحدة مفضلا تناول هذا القرار الأمريكي مباشرة، وأضاف:

عندما نتحدث عن دولة يجب أن نفترض بأن هذه الدولة تمتلك استقلالية القرار لذلك لن نتحدث عن دور السعودية، تستطيع أن تسألني أكثر عن القرار الأمريكي في هذا الموضوع".