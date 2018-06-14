تفاصيل لقاء البشير... وتوجيه ملكي لابن سلمان بقرار "غير مسبوق"

التقى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي، الرئيس عمر البشير، رئيس جمهورية السودان، في مدينة مكة، مساء الأربعاء.

وتناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مستجدات الأحداث في المنطقة، في حضور الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء، مساعد بن محمد العيبان، ورئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، والوفد الرسمي المرافق للرئيس السوداني، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

سمو #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يلتقي الرئيس السوداني ويستعرضان العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، ومستجدات الأحداث في المنطقة. pic.twitter.com/g2vOFinDxQ — بدر العساكر Bader Al Asaker (@Badermasaker) June 14, 2018

وغادر ولي العهد، في وقت مبكر من الأربعاء، إلى العاصمة الروسية موسكو، استجابة لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة جمهورية روسيا وحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم الحادية والعشرين ومباراة المنتخب السعودي ونظيره الروسي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وبحسب الوكالة، فإنه "لصدور توجيه الملك سلمان بن عبدالعزيز بذلك، غادر ولي العهد اليوم 14 يونيو/حزيران إلى جمهورية روسيا الاتحادية"، وهي المرة الأولى التي يتخذ فيها ولي العهد قرارا كهذا منذ توليه ولاية العهد.

ويلتقي المنتخب السعودي مع منتخب روسيا، البلد المستضيف في افتتاح كأس العالم 2018، في 14 يونيو المقبل، ليكون أول فريق عربي يخوض افتتاح المونديال. وتضم المجموعة الأولى: روسيا، السعودية، مصر، أوروغواى.

يشار إلى أن المنتخب السعودي سيخوض المباراة رقم 100 للمنتخبات الآسيوية في كأس العالم عبر التاريخ، حين يواجه نظيره الروسي بافتتاح المونديال، وفقا لما أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكانت أول مشاركة أسيوية في المونديال من نصيب منتخب إندونيسيا في نسخة عام 1938، حين كانت تسمى إندونيسيا الهند الشرقية الهولندية.