الناطق باسم حكومة صنعاء: هذا هو مصير التحالف في الساحل الغربي باليمن

قال عبد السلام جابر، وزير الإعلام والناطق باسم حكومة صنعاء، إن العدوان يرتكب جرائم إبادة بحق مرتزقته من أبناء المحافظات الجنوبية في معركة الساحل الغربي من خلال التضحية الجماعية بهم في كافة محاور الاشتباك.

وأضاف جابر، في بيان إعلامي وصل "سبوتنيك" نسخه منه، اليوم الأحد، ١٧ يونيو/حزيران، فحين يقتل المئات دفعة واحدة خلال ساعة أو ساعتين في الجبهة الواحدة من الجبهات المتعددة، فأن هذا الانتحار المتوحش بالمقاتلين في صفوفه وهو يعلم يقين العلم بأنهم يساقون إلى حتفهم، المؤكد هي جريمة أخرى تضاف إلى جرائم العدوان التي يرتكبها بحق شعبنا اليمني العظيم منذ 3 أعوام ونصف.

وتابع، "أن تعمد العدوان الأمريكي (السعو-إماراتي) الانتحار بأبناء المحافظات الجنوبية تعد مؤامرة شيطانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لتحقيق أجندات استعمارية من جهة، ومن جهة أخرى، التصفية الجماعية للجنوبيين بالزج الآثم بهم إلى معركة (الداخل إليها مقتول على أيدي جيشنا ولجاننا الشعبية.. والناجي منها مقتول أيضا بطيران العدوان نفسه الذي يستهدف الجنوبيين الفارين من الموت الذي يفرضه الجيش واللجان الشعبية على كل من يحاول الاقتراب من خطوط دفاعاتهما المحصنة بإرادة فولاذية وثبات لايتزعزع.

وأكد وزير الاعلام، أن الإبادات الجماعية التي ينتهجها الغازي الإماراتي بحق الجنوبيين مع سبق الإصرار والترصد هي مؤامرة تهدف بشكل مكشوف لتسوية ملعب الصراع في المناطق التي يسيطرون عليها لمصلحة أطراف أخرى غير جنوبية يراد فرضها كأمر واقع على المحافظات الجنوبية.

وأشار إلى أن جيشنا ولجاننا الشعبية يقدمون أروع الملاحم البطولية دفاعا عن اليمن وحريته واستقلاله وأن جاهزيتنا لمعركة الساحل تفوق تصورات الغزاة ومرتزقتهم.. صمودا وتكتيكا وتضحية، وأن كل حماقات العدوان وتهور جحافل مرتزقته ستنتهي بهما في مقبرة ساحلية أعدت لهما بإتقان سيؤرخها التاريخ لشعب اليمن الحر الذي سيدفن بعون الله، الغزاة بكل أحلامهم وأطماعهم في أعماق ساحل تهامة.