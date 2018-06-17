الناطق باسم حكومة صنعاء: هذا هو مصير التحالف في الساحل الغربي باليمن

وأضاف جابر، في بيان إعلامي وصل "سبوتنيك" نسخه منه، اليوم الأحد، ١٧ يونيو/حزيران، فحين يقتل المئات دفعة واحدة خلال ساعة أو ساعتين في الجبهة الواحدة من الجبهات المتعددة، فأن هذا الانتحار المتوحش بالمقاتلين في صفوفه وهو يعلم يقين العلم بأنهم يساقون إلى حتفهم، المؤكد هي جريمة أخرى تضاف إلى جرائم العدوان التي يرتكبها بحق شعبنا اليمني العظيم منذ 3 أعوام ونصف.
وأكد وزير الاعلام، أن الإبادات الجماعية التي ينتهجها الغازي الإماراتي بحق الجنوبيين مع سبق الإصرار والترصد هي مؤامرة تهدف بشكل مكشوف لتسوية ملعب الصراع في المناطق التي يسيطرون عليها لمصلحة أطراف أخرى غير جنوبية يراد فرضها كأمر واقع على المحافظات الجنوبية.
وأشار إلى أن جيشنا ولجاننا الشعبية يقدمون أروع الملاحم البطولية دفاعا عن اليمن وحريته واستقلاله وأن جاهزيتنا لمعركة الساحل تفوق تصورات الغزاة ومرتزقتهم.. صمودا وتكتيكا وتضحية، وأن كل حماقات العدوان وتهور جحافل مرتزقته ستنتهي بهما في مقبرة ساحلية أعدت لهما بإتقان سيؤرخها التاريخ لشعب اليمن الحر الذي سيدفن بعون الله، الغزاة بكل أحلامهم وأطماعهم في أعماق ساحل تهامة.
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