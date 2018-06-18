قوات الحشد الشعبي تعثر على جثامين 7 مدنيين أعدمهم "داعش" جنوبي الموصل

عثرت قوات الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، على جثامين سبعة مدنيين أعدمهم عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي رميا بالرصاص جنوبي الموصل أمس الأحد.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع الحشد الشعبي، اليوم الاثنين "عثرت قوات الحشد الشعبي على جثامين 7 مغدورين قام عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي بقتلهم رميا بالرصاص بكمين غادر وجبان جنوب الموصل"، موضحا أن القوات "تكثف جهودها للبحث عن ثلاثة مختطفين آخرين".

وأضاف الموقع أن "مجموعة من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي أقدمت، مساء أمس الأحد، على اختطاف 10 مدنيين بكمين غادر وجبان على جسر أبو عجارب، بالقرب من إحدى قرى صحراء الحضر جنوب الموصل".

وتابع الموقع موضحا أنه "بعد مناشدات من ذويهم توجهت قوة من لواء 44 بالحشد الشعبي للبحث عنهم في صحراء الحضر، حيث تم العثور على 7 مغدورين قتلوا رميا بالرصاص بالقرب من مطار جنيف جنوب الموصل".

وتمكنت القوات الأمنية العراقية من تحرير الموصل في تموز/يوليو 2017 بعد معارك استمرت 10 أشهر تقريبا.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في 10 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد نحو 3 سنوات من الحرب.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.