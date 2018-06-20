الحوثي يكشف الدول الأجنبية المتورطة في الحرب على اليمن

قال زعيم جماعة أنصار الله "الحوثيين" عبد الملك الحوثي، اليوم الأربعاء 20 يونيو/حزيران، إن دولا أجنبية متوريطة في الحرب على اليمن المستمرة منذ سنوات.

القاهرة —سبوتنيك. وشدد الحوثي على أن قواته لن تخضع "ولو أتوا بكل جيوش الدنيا"، وأن فرنسا وبريطانيا "متورطتان" في الحرب على اليمن.

© AP Photo / Hani Mohammed الرئيس هادي يشيد بدور التحالف العربي في هزيمة المشروع "الحوثي" في اليمن

وأضاف الحوثي في خطاب بثته قناة "المسيرة" الناطقة باسم الجماعة، كلمة متلفزة، مساء اليوم أن "ما يجري من البداية هو عملية غزو لليمن، يتورط فيه قوى غربية بينها بريطانيا وفرنسا وأمريكا".

وتابع: "لن نخضع لو أتوا بكل جيوش الدنيا، ومهما كانت انتهاكاتهم في الساحل الغربي".

وقال: "انكشفت بريطانيا وأوروبا وكل الدول المساهمة في العدوان والتي تسعى لإلحاق نكبة بأهل الساحل".

وشدد زعيم "أنصار الله" على أن "أكبر المناطق الاستراتيجية في الساحل لا تزال تحت سيطرتنا"، موضحا "لا تزال النسبة الكبيرة والمساحة الأساسية من تهامة تحت سيطرة أحرار اليمن وشرفاء تهامة".