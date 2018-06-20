الحوثي يكشف الدول الأجنبية المتورطة في الحرب على اليمن

القاهرة —سبوتنيك. وشدد الحوثي على أن قواته لن تخضع "ولو أتوا بكل جيوش الدنيا"، وأن فرنسا وبريطانيا "متورطتان" في الحرب على اليمن.
وتابع: "لن نخضع لو أتوا بكل جيوش الدنيا، ومهما كانت انتهاكاتهم في الساحل الغربي".
وقال: "انكشفت بريطانيا وأوروبا وكل الدول المساهمة في العدوان والتي تسعى لإلحاق نكبة بأهل الساحل".
وشدد زعيم "أنصار الله" على أن "أكبر المناطق الاستراتيجية في الساحل لا تزال تحت سيطرتنا"، موضحا "لا تزال النسبة الكبيرة والمساحة الأساسية من تهامة تحت سيطرة أحرار اليمن وشرفاء تهامة".
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