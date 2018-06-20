البشير يشارك في قمة الإيقاد لبحث عملية السلام بجنوب السودان

يغادر الرئيس السوداني، عمر البشير، الى العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، يوم غد الخميس، للمشاركة لاجتماع قمة الإيقاد الأفريقية، لوقف الحرب المندلعة بدولة جنوب السودان منذ أكثر من أربعة أعوام.

الخرطوم — سبوتنيك. وأعلن المكتب الصحفي بالقصر الجمهوري السوداني، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس السوداني البشير، سيتوجه إلى دولة إثيوبيا، غدا الخميس، للمشاركة في قمة الهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد) حول السلام في دولة جنوب السودان، التي تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا".

© AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE تفاصيل لقاء البشير... وتوجيه ملكي لابن سلمان بقرار "غير مسبوق"

وأشار المكتب الصحفي إلى أن" قمة الإيقاد ستبحث التي يسبقها اجتماع بين رئيس دولة جنوب السودان وزعيم المعارضة المسلحة، رياك مشار، مسار عملية السلام وتحقيق الاستقرار واتخاذ قرارات حولها لرفعها لقمة الاتحاد الأفريقي، التي تعقد في العاصمة الموريتانية نواكشوط في يوليو/تموز القادم".

وتسعى دول الإيقاد، التي تضم السودان وأثيوبيا والصومال وجيبوتي وكينيا وأوغندا إلى جانب جنوب السودان، إلى جمع أطراف النزاع العسكري بجنوب السودان بهدف الحرب هناك المستمرة منذ أواخر العام 2013.

وكانت دول الإيقاد قد نجحت في وقف الحرب بواسطة اتفاقية لوقف الحرب بجنوب السودان، وقعت بين حكومة جنوب السودان ورئيس المعارضة، ريك مشار في العام 2015، لكن انهارت الاتفاقية بعد عام توقيعها بسبب مناوشات عسكرية بالعاصمة جوبا بين القوات الحكومية وقوات مشار.