البشير يشارك في قمة الإيقاد لبحث عملية السلام بجنوب السودان

الخرطوم — سبوتنيك. وأعلن المكتب الصحفي بالقصر الجمهوري السوداني، اليوم الأربعاء، أن "الرئيس السوداني البشير، سيتوجه إلى دولة إثيوبيا، غدا الخميس، للمشاركة في قمة الهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد) حول السلام في دولة جنوب السودان، التي تستضيفها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا".
وتسعى دول الإيقاد، التي تضم السودان وأثيوبيا والصومال وجيبوتي وكينيا وأوغندا إلى جانب جنوب السودان، إلى جمع أطراف النزاع العسكري بجنوب السودان بهدف الحرب هناك المستمرة منذ أواخر العام 2013.
وكانت دول الإيقاد قد نجحت في وقف الحرب بواسطة اتفاقية لوقف الحرب بجنوب السودان، وقعت بين حكومة جنوب السودان ورئيس المعارضة، ريك مشار في العام 2015، لكن انهارت الاتفاقية بعد عام توقيعها بسبب مناوشات عسكرية بالعاصمة جوبا بين القوات الحكومية وقوات مشار.
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