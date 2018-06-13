مشار يوافق على حضور محادثات مع رئيس جنوب السودان في الخرطوم

وافق رياك مشار، زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب السودان، على عقد محادثات مع الرئيس سيلفا كير في الخرطوم.

وقال متحدث باسم مشار، اليوم الأربعاء، إن مشار وافق على دعوة وجهها له رئيس وزراء إثيوبيا لحضور محادثات مع رئيس جنوب السودان في الخرطوم الأسبوع المقبل.

© AFP 2018 / ZACHARIAS ABUBEKER السودان يعلن موافقة سلفا كير على لقاء مشار في الخرطوم

وأضاف المتحدث "ترحب الحركة بهذه الدعوة"، مضيفا أنه "ستقطع شوطا كبيرا في سبيل بناء الثقة في عملية السلام"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وكانت الخرطوم قد أعلنت، قبل أيام، أن الرئيس سيلفا كير، وافق على مبادرة من نظيره السوداني الرئيس عمر البشير بعقد لقاء مع زعيم حركة التمرد الرئيسية.

والتقى كير مع وفد سوداني رفيع المستوى على رأسه وزير الخارجية السودانية الدرديري محمد أحمد، ووزير النفط والغاز أزهري عبد القادر، ومدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله قوش، إلى جانب عدد من مسوؤلي الحكومة السودانية، في جوبا، وفقا لموقع "سودان تربيون".

وقال وزير الخارجية السودانية للصحفيين إن الوفد جاء برسالة من الرئيس عمر البشير إلى نظيره سلفا كير تحوي مبادرة لعقد لقاء بين الأخير ورياك مشار في الخرطوم برعاية البشير.

وأضاف: "الرئيس كير وافق على هذا اللقاء المرتقب في الخرطوم".