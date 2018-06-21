قبيلة القذاذفة تنفي مشاركتها في الهجوم على منطقة الهلال النفطي في ليبيا

أعلن عضو رابطة شباب قبيلة القذاذفة الليبية، اليوم الخميس، بمدينة سرت وسط ليبيا، عن رفض القبيلة الادعاءات المغرضة، التي تتهم أبناء القبيلة في المشاركة في الهجوم على منطقة الهلال النفطي مع الجماعات المسلحة التي يقودها إبراهيم الجضران.

البيضاء — سبوتنيك. مشيراً إلى أن أهالي قبيلة القذاذفة يعانون من الإقصاء والإبعاد في السابق ولن يشاركوا في أي مشروع يهدد أمن البلاد ووحدتها.

وأكد هانيبال محمد الصغير، عضو رابطة شباب قبيلة القذاذفة في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك" عن "رفضه للأخبار المغرضة، التي تناقلتها وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بزج اسم القبيلة في اَي صراع مسلح"، مشيراً إلى أن "شيوخ القبيلة وشبابها ينأون بأنفسهم عن عملية الإحتراب، التي تستهدف منطقة الهلال النفطي من قبل جماعات مسلحة"، مضيفاً "لن نكون جزء في تشتت وتفرقة وحدة ليبيا وتهديد لقمة عيش أبناءهاط.

© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy, File حفتر يبحث آخر تطورات منطقة الهلال النفطي ووضع خطة للتأمين

وتابع أن "قبيلة القذاذفة، التي عانى أهلها الإقصاء والإبعاد ومورس بحقها في السابق عمليات التطهير العرقي لن تكون جزء من اَي مشروع يمارس نفس الأسلوب ويمتهن الإجرام والتخريب".

وأضاف الصغير أن "اتهام القبيلة بالمشاركة في حرب الهلال النفطي أمر من نسج الخيال والفتنة".

وقد أدانت الخارجية الأمريكية يوم أمس الأربعاء، الهجوم الإرهابي على موانئ الهلال النفطي من قبل جماعة الجضران ما أسفر عن خسائر بشرية ومادية.

وطالبت الخارجية، في تصريحات صحيفة، المجموعات المسلحة بالانسحاب الفوري من الموانئ النفطية.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، قد أعلن حجم خسائر الهجوم على الهلال النفطي من قبل مجموعات الجضران، موضحاً أن ليبيا تخسر أكثر من 880 مليون دولار شهريا.