الجيش الليبي يعلن سيطرته على الموانئ النفطية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الخميس 21 يونيو/حزيران، عن سيطرة قوات الجيش الليبي على منطقة رأس لانوف والسدرة بالكامل.

البيضاء —سبوتنيك. وأشارت القيادة العامة إلى البدء في ساعة الصفر لتحرير الموانئ والحقول النفطية شرقي البلاد.

© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy, File حفتر يبحث آخر تطورات منطقة الهلال النفطي ووضع خطة للتأمين

وقال المتحدث الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك"، على نسخة منه إن " قواتنا المسلحة تسيطر على منطقة رأس لانوف والسدرة بالكامل"، مشيراً إلى أن "العدو تكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد وتغنيم آليات وأسلحة وذخائر بكميات كبيرة".

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر، اليوم الخميس، انطلاق ساعة الصفر لتحرير منطقة الهلال النفطي من قبضة جماعات إرهابية هاجمت الموانئ والحقول، جاء هذا خلال كلمة وجهها لقوات الجيش الليبي عبر أجهزة اللاسلكي أثناء تواجده في غرفة العمليات الرئيسية.

وقالت وكالة الأنباء الليبية "وال" إن "القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر يعلن إطلاق ساعة الصفر لتحرير الهلال النفطي من قبضة الجماعات الإرهابية".

وقال حفتر: "الآن تدق الساعة ليتوج لها في كل الآفاق معلنة انطلاق الاجتياح المقدس لتطهير الأرض واسترداد الحق".

وأصدر المشير خليفة حفتر أوامره للقوات المسلحة بالتقدم، قائلا: "تقدموا أيها الأبطال فعين الله التي لا تنام ترعاكم"، مستذكرا بالآية القرآنية الكريمة "وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون"، مضيفاً: "ستكون دقات هذه الساعة بشرى بالنصر المؤزر من عند الله، ويكون النصر تذكيرا بكفاح الأجداد حين نادى الحق حي على الجهاد".