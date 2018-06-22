القوات الحكومية تستعيد مواقع في 3 جبهات في محافظة لحج اليمنية

القاهرة — سبوتنيك. وأكدت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي تبثُ من الرياض وعدن، أن "الجيش سيطر اليوم على دار سفيان وجبل السبد ومدرسة خالد وجبل البياضي ووادي الهجمة في جبهة طور الباحة".

© AP Photo / Nasser Nasser بعد أنباء انسحاب ماليزيا... السودان يؤكد موقفه بشأن اليمن

وأضافت الوكالة أن "المواجهات في جبهة الشريجة نتج عنها السيطرة على تبة القناص وتبة السحي المطلة على الخط الرابط بين الشريجة والراهدة".

وأشارت إلى أن "جبهة حمالة شهدت مواجهات عنيفة مع الحوثيين، أسفرت عن تمكن اللواء الخامس دعم وإسناد بقيادة العميد مختار النوبي من استعادة السيطرة على الجبل الأحمر وعدد من المناطق المحيطة، ومقتل وإصابة العشرات من الحوثيين وتدمير عدد من الآليات العسكرية التابعة لهم".

ويقوم التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، منذ 26 آذار/مارس عام 2015 ودعما للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي الحوثيين، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها، بينما سيطرت جماعات إرهابية مثل تنظيم "القاعدة" و"داعش" (المحظورين في روسيا وعدد من الدول) على محافظات وسط البلاد كحضرموت.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.