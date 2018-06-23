مقتل 45 إرهابيا في سوريا إثر غارات عراقية على اجتماع لقيادات "داعش"

أعلنت قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية مقتل 45 إرهابيا بينهم قادة من "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) بغارات جوية نفذتها مقاتلات "إف 16" العراقية على منطقة هجين، داخل الأراضي السورية.

بغداد — سبوتنيك. وقال بيان لقيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم السبت، "تنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة الدكتور حيدر العبادي، ووفق معلومات استخباراتية دقيقة من خلية الصقور الاستخبارية، وبتنسيق وإشراف قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات F16 العراقية ضربة جوية موفقة".

© AFP 2018 / Ahmad al-Rubaye الإعلام الأمني: لم تتعرض قوات عراقية لقصف على الحدود السورية

وأضاف البيان أن الضربة "استهدفت اجتماعا لقيادات داعش في 3 أوكار للعصابات الإرهابية، وهي عبارة عن منازل يربطها خندق مع بعضهم البعض في منطقة هجين داخل الأراضي السورية، وأسفرت العملية حسب المعلومات الاستخبارية عن تدمير الأهداف بالكامل، وقتل نحو 45 إرهابيا بينهم ما يسمى المشرف على ملف وزير الحرب، ونائب وزير الحرب، وعسكري الجزيرة، وأحد أمراء الإعلام، وناقل بريد المجرم أبو بكر البغدادي، وأحد أعضاء لجنة المفوضة، وقائد شرطة داعش، وإرهابي آخر يعد من أهم القيادات أيام تنظيم القاعدة".

وكانت بغداد أعلنت أن الطائرات المقاتلة العراقية نفذت ضربة جوية ضد مواقع لقيادات تنظيم "داعش" في جنوب منطقة الدشيشة في شمال شرق داخل الأراضي السورية، خلال مايو/أيار الماضي.

كما نفذ في أبريل/نيسان الماضي غارات جوية ضد مواقع التنظيم في سوريا من جهة حدوده الدولية معها لوجود خطر على أراضيه.

وسبق للعبادي أن أعلن في مطلع العام الماضي عن تنفيذ سلاح الجو العراقي أولى ضرباته ضد داعش في سوريا ردا على هجمات نفذها التنظيم في بغداد.