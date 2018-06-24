سوريا تدين قرار الإدارة الأمريكية بتقديم دعم مالي إضافي لـ"الخوذ البيضاء"

أدانت سوريا، اليوم الأحد 24 يونيو/ حزيران، قرار الإدارة الأمريكية الأخير تقديم دعم مالي إضافي لمنظمة "الخوذ البيضاء".

ونقلت وكالة "سانا" عن الخارجية السورية القول إن القرار الأمريكي الأخير يعتبر "تجسيدا فاضحا للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة وكل من فرنسا وبريطانيا ودول أخرى للإرهاب متعدد الأشكال الذي شهدته سوريا منذ العام 2011".

#سانا ||#عاجل #وزارة_الخارجية_والمغتربين تدين قرار الادارة الاميركية الاخير تقديم دعم مالي اضافي لمنظمة #الخوذ_البيضاء_الارهابية وتعتبره تجسيداً فاضحاً للدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة وكل من #فرنسا و #بريطانيا ودول اخرى للارهاب متعدد الاشكال الذي شهدته سورية منذ العام 2011 — سانا عاجل (@SanaAjel) June 24, 2018

​وأضافت "بعض الدول الغربية قامت بتسخير هذه المنظمة لممارسة الإرهاب وخاصة الإرهاب الكيميائي لتشويه صورة سوريا وإطالة أمد الحرب عليها، حيث لم يعد خافيا أن ما يسمى الخوذ البيضاء هي الذراع الأساسي لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي".

#سانا ||#عاجل #الخارجية: #الولايات_المتحدة وبعض الدول الغربية قامت بتسخير هذه المنظمة لممارسة الإرهاب وخاصة الإرهاب الكيميائي لتشويه صورة سورية وإطالة أمد الحرب عليها حيث لم يعد خافيا أن ما يسمى #الخوذ_البيضاء هي الذراع الأساسي لتنظيم #جبهة_النصرة_الإرهابي — سانا عاجل (@SanaAjel) June 24, 2018

​وتابعت "تمويل الولايات المتحدة وتعويمها للخوذ البيضاء فضح دون حياء علاقتها بتنظيم إرهابي، خلافا لادعائها بمكافحة الإرهاب ولقرارات مجلس الأمن التي أكدت أن تنظيم جبهة النصرة وكل ما يرتبط به تنظيمات إرهابية تجب مكافحتها".

#سانا ||#عاجل #الخارجية: تمويل #الولايات_المتحدة وتعويمها #للخوذ_البيضاء فضح دون حياء علاقتها بتنظيم إرهابي خلافاً لادعائها بمكافحة الإرهاب ولقرارات مجلس الأمن التي أكدت أن #تنظيم_جبهة_النصرة وكل ما يرتبط به تنظيمات إرهابية تجب مكافحتها — سانا عاجل (@SanaAjel) June 24, 2018

​وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، يوم الخميس 14 يونيو/حزيران، أن الولايات المتحدة تعتزم تخصيص 6.6 مليون دولار لعمل "الخوذ البيضاء" وآلية الأمم المتحدة في سوريا.

وجاء في بيان الخارجية: "الرئيس فوض الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والخارجية الأمريكية لتخصيص حوالي 6.6 مليون دولار لمواصلة عمليات الإنقاذ للدفاع المدني السوري، المعروفة أكثر باسم "الخوذ البيضاء" والآلية الدولية المستقلة والمحايدة للأمم المتحدة".