بعد أول يوم قيادة للمرأة... رسالة من السعوديين لمحمد بن سلمان

فقد دشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، وسم "#شكرا_محمد_بن_سلمان"، معبرين عن مدى حبهم وتقديرهم لجهود ولي العهد السعودي، وذلك وفقا لصحيفة "صدى" السعودية.
وعلق مقدم برنامج "يا هلا" على روتانا خليجية مفرح الشقيقي، على إصلاحات ولي العهد، قائلا "أن تكون قادراً على التغيير يعني أن تكون قائدا، وأن تنجح في التغيير وتقنع مجتمعا عاش على فكرة ما لثلاثين عاما ثم يستجيبون لك بثقة ومحبة ودعم يعني أن تكون رجلا استثنائيا.. فعلتها أيها الملهم، من القلب "#شكرا_محمد_بن_سلمان، وسأظل أردد: لن نشيخ وفينا محمد".
أن تكون قادرا على التغيير يعني أن تكون قائدا، وأن تنجح في التغيير وتقنع مجتمعا عاش على فكرةٍ ما لثلاثين عاما ثم يستجيبون لك بثقة ومحبة ودعم يعني أن تكون رجلاً استثنائيا— مفرح الشقيقي (@Mofareh5) June 24, 2018
فعلتها أيها المُلهم
من القلب #شكرا_محمد_بن_سلمان
وسأظل أردد: لن نشيخ وفينا محمد
#المراه_السعوديه_تقود_السياره pic.twitter.com/hw2KqgI0lr
وأشادت "لمى القصيبي" بالمشهد الحضاري الذي شهدته شوارع المملكة منذ الساعات الأولى من اليوم الأحد، مغرده: "ما رأيته اليوم فور جلوس المرأة خلف المقود وعي من المرأة وتشجيع ودعم من الرجل لم يكن هناك تجمعات مزعجة ولا مسيرات الجميع احترم القوانين ومرت الساعات الأولى بسلاسة فالشكر لولي العهد".
ما رأيته اليوم فور جلوس المرأة خلف المقود وعي من المرأة وتشجيع ودعم من الرجل لم يكن هناك تجمعات مزعجة ولا مسيرات الجميع احترم القوانين ومرت الساعات الأولى بسلاسة💚🇸🇦— لمى القصيبي (@Lama_algosaibi) June 24, 2018
#شكرا_محمد_بن_سلمان#توكلي_وانطلقي #المرأه_السعوديه_تقود
وشكر الملياردير السعودي الوليد بن طلال، الملك سلمان وولي عهده على هذا الإنجاز العظيم، مشيراً إلى أن المرأة السعودية في عصرنا هذا انطلقت وأخذت حريتها.
واخيراً!— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) June 23, 2018
الآن الساعة 12:01 من صباح يوم #عشرة_عشرة مع ابنتي ريم وهي تسوق بي وحفيداتي في #الرياض#المراه_السعوديه_تسوق
Finally,
First ride with my daughter @Reem_Alwaleed while she’s driving me and my grand daughters in Riyadh#SaudiWomenDriving pic.twitter.com/rXHPUx79fu
جدير بالذكر أن السعودية قد أجازت للنساء قيادة السيارة اعتبارا من تاريخ أمس السبت، 23 يونيو/حزيران، تنفيذاً لقرار صدر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز العام الماضي، يسمح للمرأة بالقيادة وإصدار الرخص لها.
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