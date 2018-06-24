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19:11 24 يونيو/ حزيران 2018
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    ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان

    بعد أول يوم قيادة للمرأة... رسالة من السعوديين لمحمد بن سلمان

    © AP Photo / Francois Mori
    العالم العربي
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    في أول يوم من تطبيق قرار السماح للمرأة بقيادة السياراة ونزولها إلى الشارع جالسه خلف مقود سيارتها، وجه السعوديون رسالة إلى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

    فقد دشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، وسم "#شكرا_محمد_بن_سلمان"، معبرين عن مدى حبهم وتقديرهم لجهود ولي العهد السعودي، وذلك وفقا لصحيفة "صدى" السعودية.

    وعلق مقدم برنامج "يا هلا" على روتانا خليجية مفرح الشقيقي، على إصلاحات ولي العهد، قائلا "أن تكون قادراً على التغيير يعني أن تكون قائدا، وأن تنجح في التغيير وتقنع مجتمعا عاش على فكرة ما لثلاثين عاما ثم يستجيبون لك بثقة ومحبة ودعم يعني أن تكون رجلا استثنائيا.. فعلتها أيها الملهم، من القلب "#شكرا_محمد_بن_سلمان، وسأظل أردد: لن نشيخ وفينا محمد".

    وأشادت "لمى القصيبي" بالمشهد الحضاري الذي شهدته شوارع المملكة منذ الساعات الأولى من اليوم الأحد، مغرده: "ما رأيته اليوم فور جلوس المرأة خلف المقود وعي من المرأة وتشجيع ودعم من الرجل لم يكن هناك تجمعات مزعجة ولا مسيرات الجميع احترم القوانين ومرت الساعات الأولى بسلاسة فالشكر لولي العهد".

    ​وشكر الملياردير السعودي الوليد بن طلال، الملك سلمان وولي عهده على هذا الإنجاز العظيم، مشيراً إلى أن المرأة السعودية في عصرنا هذا انطلقت وأخذت حريتها.

    ​جدير بالذكر أن السعودية قد أجازت للنساء قيادة السيارة اعتبارا من تاريخ أمس السبت، 23 يونيو/حزيران، تنفيذاً لقرار صدر عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز العام الماضي، يسمح للمرأة بالقيادة وإصدار الرخص لها.

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