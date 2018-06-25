اليمن...طيران التحالف يشن غارات على صنعاء

سقط 24 قتيلا وجريحا بغارات شنها طيران التحالف العربي، فجر اليوم الاثنين 25 يونيو / حزيران، على حي سكني في مدينة عمران شمال غربي صنعاء، وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. ذكر مصدر محلي في محافظة عمران لوكالة "سبوتنيك" أن طيران التحالف شن 8 غارات على إدارة أمن محافظة عمران ومعسكر اللواء التاسع، ومبنى إدارة الاتصالات.

ولفت المصدر إلى أن الطيران استهدف منازل مواطنين في حي البريد بمدينة عمران، ما أسفر عن مقتل 9 وإصابة 15 يمنيا بينهم 8 من أسرة واحدة، مشيرا إلى أن غالبيتهم من النساء والأطفال.

واستنكرت وزارة الصحة في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء ما وصفته بـ"الجريمة المروعة بحق المدنيين في حارة البريد بعمران، وأدانت صمت المجتمع الدولي ومنظماته الأممية تجاه استمرار العدوان".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 مارس / آذار 2015، دعما للشرعية ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة حكم البلاد من "أنصار الله" الحوثيين.

وتعلن "أنصار الله"، بين وقت وآخر، إطلاق صواريخ باليستية تستهدف قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومواقع مدنية وعسكرية ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل أكثر من 10 آلاف مدني يمني، وجرح مئات الآلاف الآخرين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.



