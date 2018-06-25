دعم التحالف لهم مستمر... الدواعش في ضيافة مقر للقوات الأمريكية بسوريا

ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن حوامتين تابعتين للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن من خارج الشرعية الدولية قامتا بإجلاء متزعمين اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في منطقة تويمين على الحدود السورية العراقية.

© AFP 2018 / Sana الأسد: سنستعيد شمال سوريا بالقوة ولن نسمح للغرب بالمشاركة في إعادة الإعمار

وفي تقرير لها أشارت " سانا " إلى أنه في إطار دعم الولايات المتحدة المفضوح للتنظيمات الإرهابية وتوفير الغطاء لها بغية إطالة أمد الحرب الإرهابية التي ترعاها وتدعمها على سوريا، أجلت حوامتان تابعتان للتحالف الدولي الذي تقوده من خارج الشرعية الدولية متزعمين اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة تويمين على الحدود السورية العراقية.

وبحسب مصادر أهلية من المنطقة، فإن "قوات أمريكية نفذت عملية إنزال عبر حوامتين تابعتين لما يسمى التحالف الدولي في منطقة تويمين عند الحدود السورية العراقية وقامت بنقل اثنين من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي إلى مقر للقوات الأمريكية المحتلة بمدينة الشدادي.

ولفتت المصادر إلى أن عملية الإنزال الجوي والإجلاء تمت من دون أي اشتباكات وبتنسيق وتعاون من مجموعات "قسد" التي تدعمها في المنطقة.

وذكرت "سانا" أن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المروحيات الأمريكية لعناصر من تنظيم "داعش" الارهابي من عدة أماكن بالمنطقة الشرقية تأتي في إطار استمرار واشنطن بالتعاون مع بقايا المجاميع الإرهابية بالاستثمار في الإرهاب لتنفيذ مشروعها العدواني في سوريا ودعم وانشاء ميليشيات مسلحة تحت مسميات مختلفة في شمال شرق سوريا ومنطقة التنف كذراع أمريكي جديد تستثمره في تهديد وحدة الأراضي السورية وسرقة المقدرات الاقتصادية فيها.

وتتزامن عمليات إجلاء طيران التحالف الدولي لإرهابيي "داعش" مع ارتكابه مجازر بحق أهالي ريفي دير الزور والحسكة حيث ارتكب منذ مطلع شهر حزيران/ يونيو الجاري 6 مجازر في قرى الشعفة والحردان وتل الشاير وخويبيرة وجزاع قتل وجرح فيها 68 مدنيا على الأقل غالبيتهم من الأطفال والنساء.