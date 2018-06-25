دعم التحالف لهم مستمر... الدواعش في ضيافة مقر للقوات الأمريكية بسوريا

وبحسب مصادر أهلية من المنطقة، فإن "قوات أمريكية نفذت عملية إنزال عبر حوامتين تابعتين لما يسمى التحالف الدولي في منطقة تويمين عند الحدود السورية العراقية وقامت بنقل اثنين من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي إلى مقر للقوات الأمريكية المحتلة بمدينة الشدادي.
ولفتت المصادر إلى أن عملية الإنزال الجوي والإجلاء تمت من دون أي اشتباكات وبتنسيق وتعاون من مجموعات "قسد" التي تدعمها في المنطقة.
وذكرت "سانا" أن عمليات الإجلاء التي تقوم بها المروحيات الأمريكية لعناصر من تنظيم "داعش" الارهابي من عدة أماكن بالمنطقة الشرقية تأتي في إطار استمرار واشنطن بالتعاون مع بقايا المجاميع الإرهابية بالاستثمار في الإرهاب لتنفيذ مشروعها العدواني في سوريا ودعم وانشاء ميليشيات مسلحة تحت مسميات مختلفة في شمال شرق سوريا ومنطقة التنف كذراع أمريكي جديد تستثمره في تهديد وحدة الأراضي السورية وسرقة المقدرات الاقتصادية فيها.
وتتزامن عمليات إجلاء طيران التحالف الدولي لإرهابيي "داعش" مع ارتكابه مجازر بحق أهالي ريفي دير الزور والحسكة حيث ارتكب منذ مطلع شهر حزيران/ يونيو الجاري 6 مجازر في قرى الشعفة والحردان وتل الشاير وخويبيرة وجزاع قتل وجرح فيها 68 مدنيا على الأقل غالبيتهم من الأطفال والنساء.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)