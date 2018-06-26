الأردن: حدودنا ستظل مغلقة ويمكن للأمم المتحدة تأمين السكان في بلدهم

قال وزير الخارجية الأردني إن حدود بلاده ستظل مغلقة ويمكن للأمم المتحدة تأمين السكان في بلدهم.

© REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS الأمم المتحدة: 45 ألفا يفرون من القتال في جنوب غرب سوريا

القاهرة — سبوتنيك . أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن اتصالات عمان حول الجنوب السوري تهدف لحقن الدماء ودعم الحل السياسي، مشددا على أن حدود الأردن ستظل مغلقة ويمكن للأمم المتحدة تأمين السكان داخل بلدهم.

وقال الصفدي في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم الثلاثاء: "تستهدف الاتصالات الأردنية حول الجنوب السوري حقن الدم السوري، ودعم حل سياسي، ومساعدة النازحين في الداخل السوري ومنه".

وأضاف الصفدي: "لا تواجد لنازحين على حدودنا والتحرك السكاني نحو الداخل"، مشددا: "حدودنا ستظل مغلقة ويمكن للأمم المتحدة تأمين السكان في بلدهم".

وأضاف وزير الخارجية الأردني: "نساعد الأشقاء ما نستطيع ونحمي مصالحنا وأمننا".