"أنصار الله" تطالب بطاولة مفاوضات حقيقية تؤكد على الحل السياسي

طالب عضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله"، ضيف الله الشامي، بأن يكون هناك طاولة مفاوضات حقيقية، للوصول إلى حل في اليمن، شريطة أن تحترم هذه الطاولة استقلال اليمن ورفضه للتبعية.

موسكو- سبوتنيك وقال الشامي، في حديث لوكالة "سبوتنيك" اليوم الثلاثاء 26 يونيو/ حزيران، "نحن دائما نقول لا بد أن يكون هنالك طاولة مفاوضات حقيقية، طاولة تمتلك قرار وتحترم سيادة البلد وتحترم أمن هذا البلد وتحترم استقلاله وتحترم رفضه للوصاية والارتهان والتبعية".

© REUTERS / Faisal Al Nasser/Files "أنصار الله" يقصفون معسكرا للجيش السعودي بصواريخ الكاتيوشا

وشدد القيادي في "أنصار الله" أن حل الأزمة اليمنية لن يأتي إلا بالطرق السياسية، موضحا "نحن دائما نتحدث عن الحل السياسي ، ولا يمكن أن يكون في اليمن حلا عسكريا".

وتابع "لو بقيت الحرب وطال أمدها لمئات السنين، لا يمكن أن تحسم المعركة عسكريا على الإطلاق، ونحن دائما نقول إن الحل لا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا".