العراق يدعو الجامعة العربية لمراقبة عمليات العد والفرز اليدوي

دعا نائب رئيس الجمهورية العراقي، إياد علاوي، اليوم الثلاثاء، جامعة الدول العربية للمساهمة في مراقبة عمليات العد والفرز اليدوي في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 مايو/ أيار الماضي.

بغداد- سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن مكتب علاوي، أنه "في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى جمهورية مصر العربية، التقى نائب رئيس الجمهورية الدكتور إياد علاوي والوفد المرافق له بمقر جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل الوضع السياسي وآخر التطورات على الساحة العربية وسبل تعزيز دور الجامعة العربية في القضايا والملفات العربية الكبرى".

© Sputnik . Sarah Noreddine الساعات القادمة... هل تحسم مصير الانتخابات العراقية

وأضاف البيان "نائب رئيس الجمهورية دعا خلال اللقاء جميع الأشقاء لتسديد التزاماتهم المالية لجامعة الدول العربية وأخذ دورهم في تعزيز العمل العربي المشترك، كما دعا الجامعة العربية للمساهمة جنبا إلى جنب مع القضاء العراقي في مراقبة عمليات العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة".

من جانبه أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بحسب البيان، "دعم الجامعة الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية، واستكمال عناصر العملية السياسية الديمقراطية".

يذكر أن المحكمة الاتحادية أيدت، يوم الخميس الماضي، التعديل الثالث ل‍قانون الانتخابات الذي صوت عليه البرلمان في السادس من يونيو/ حزيران الجاري، والذي يتضمن إعادة الفرز اليدوي لنتائج الانتخابات في جميع العراق، فيما قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات (من القضاة المنتدبين)، يوم الأحد، إعادة عملية العد والفرز يدويا في المراكز الانتخابية الواردة بشأنها شكاوى أو تقارير رسمية بشبهات تزوير فقط، دون غيرها، استنادا لقرار المحكمة الاتحادية العليا.