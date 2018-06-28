الجيش السوري يحبط محاولة تسلل مجموعة "إرهابية" عبر الحدود العراقية

ونقلت وكالة "سانا" الرسمية عن مصدر عسكري، قوله: "إن وحدة من الجيش العربي السوري أحبطت محاولة تسلل مجموعة إرهابية قرب النقطة 400 على الحدود العراقية".
#عاجل||#سانا— سانا عاجل (@SanaAjel) June 28, 2018
مصدر عسكري لسانا: وحدة من #الجيش_العربي_السوري تحبط محاولة تسلل مجموعة إرهابية قرب النقطة 400 على الحدود العراقية وتدمر عربة دفع رباعي مزودة برشاش وتصادر طائرة مسيرة وأسلحة وذخائر لإرهابيي #داعش
وأضاف المصدر أن "الجيش السوري دمر عربة دفع رباعي مزودة برشاش وصادر طائرة مسيرة وأسلحة وذخائر لإرهابيي داعش".
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