"أنصار الله" تعلن صد هجوم للتحالف وتدمير مدرعتين

قال مصدر عسكري، في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله" إنهم تمكنوا من التصدي لزحف قوات التحالف في الساحل الغربي، وأفشلوا محاولات التحالف لفتح الخط الساحلي.

وأضاف المصدر، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الجمعة 29 يونيو / حزيران، أن عمليات الزحف تركزت في جبهة الساحل الغربي في محاولة لفتح الخط الساحلي، مشيرا إلى أنه تم تدمير مدرعتين بصواريخ موجهة أن قتلى وجرحى سقطوا في العملية.

وتشهد اليمن صراعا مستمرا منذ 2014، يشارك فيه أنصار الله "الحوثيون" من جانب، والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من جانب آخر، بدعم التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وزادت حدة الأزمة في الآونة الأخيرة بسبب ميناء الحديدة، وبدأ التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق، عملية "النصر الذهبي" لطرد أنصار الله "الحوثيين" الميناء الاستراتيجي الواقع على البحر الأحمر.

وأكد التحالف العربي قبل أيام استمرار العملية العسكرية لقواته وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في مدينة الحديدة، للضغط على "أنصار الله" وإجبارهم على الجلوس إلى طاولة التفاوض.