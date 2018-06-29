"أنصار الله" تعلن صد هجوم للتحالف وتدمير مدرعتين

وأضاف المصدر، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الجمعة 29 يونيو / حزيران، أن عمليات الزحف تركزت في جبهة الساحل الغربي في محاولة لفتح الخط الساحلي، مشيرا إلى أنه تم تدمير مدرعتين بصواريخ موجهة أن قتلى وجرحى سقطوا في العملية.
وزادت حدة الأزمة في الآونة الأخيرة بسبب ميناء الحديدة، وبدأ التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق، عملية "النصر الذهبي" لطرد أنصار الله "الحوثيين" الميناء الاستراتيجي الواقع على البحر الأحمر.
وأكد التحالف العربي قبل أيام استمرار العملية العسكرية لقواته وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في مدينة الحديدة، للضغط على "أنصار الله" وإجبارهم على الجلوس إلى طاولة التفاوض.
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