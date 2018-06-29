الجيش اليمني: 12 قتيلا من "أنصار الله" بإحباط محاولة تسلل في البيضاء

أحبطت قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف، اليوم الجمعة، محاولة تسلل لمسلحي جماعة "أنصار الله" في محافظة البيضاء وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأكد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أنه تم "قتل 12 من عناصر ميليشيا الحوثي وإصابة آخرين، اليوم الجمعة 29 يونيو/حزيران، بمواجهات اندلعت في مناطق الشبكة والخدار واليسبل بمنطقتي قانية والوهبية، عقب محاولة تسلل للميليشيا باتجاه المواقع التي حررها الجيش اليومين الماضيين".

يشار إلى أن الجيش تمكن يوم الأربعاء، إثر معارك عنيفة مع مسلحي "أنصار الله"، من السيطرة على مناطق، السوداء وجبل قرن خرفان وجبل الخُليقة الاستراتيجي، وشعب الخميس والمصياد وموقع الشبكة والتباب، التي كان يتمركز فيها مسلحو جماعة "أنصار الله" في رأس حوران، وصولاً إلى منطقة اليسبل أولى مناطق الوهبية التابعة لمديرية السوادية.

من جهته قال مصدر عسكري، في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله" إنهم تمكنوا من التصدي لزحف قوات التحالف في الساحل الغربي، وأفشلوا محاولات التحالف لفتح الخط الساحلي.

وأضاف المصدر، في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الجمعة 29 يونيو/حزيران، أن عمليات الزحف تركزت في جبهة الساحل الغربي في محاولة لفتح الخط الساحلي، مشيرا إلى أنه تم تدمير مدرعتين بصواريخ موجهة أن قتلى وجرحى سقطوا في العملية.

وتشهد اليمن صراعا مستمرا منذ 2014، يشارك فيه "أنصار الله" من جانب، والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من جانب آخر، بدعم التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وزادت حدة الأزمة في الآونة الأخيرة بسبب ميناء الحديدة، وبدأ التحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق، عملية "النصر الذهبي" لطرد أنصار الله "الحوثيين" الميناء الاستراتيجي الواقع على البحر الأحمر.