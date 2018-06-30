مصر تفوز بعضوية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة

فاز السفير جهاد ماضي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، بعضوية لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك خلال الانتخابات التي عقدت يوم الجمعة ٢٩ يونيو/حزيران بالجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بعد أن حصل على أغلبية ١٢٧ صوت.

© Sputnik . Radik Amirov لجنة حقوق الطفل الأممية تعلن أن تنظيم "داعش" يبيع الأطفال العراقيين المخطوفين، ويقتل ويحرق آخرين

وفي تصريح للسفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ، أشار إلى أن انتخاب ماضي يأتي كحلقة جديدة من سلسلة النجاحات التي حققتها مؤخرا الدبلوماسية المصرية بالأمم المتحدة وبالعديد من المنظمات الدولية، والتي كان أخرها انتخاب مصر لعضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي وعضوية لجنة مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة، الأمر الذي يعكس حجم التقدير الدولي الواسع لدور مصر على الساحة الدولية، وما تقدمه من قيمة مضافة وإسهامات موضوعية لإثراء العمل الدولي متعدد الأطراف.

هذا، وقد جاء انتخاب السفير جهاد ماضي لعضوية لجنة حقوق الطفل للمرة الثالثة على التوالي، حيث سبق أن تم انتخابه مرتين عامي ٢٠١٢ و٢٠١٥، كما سبق أن تولى منصب نائب رئيس اللجنة، وهو ما يؤكد على الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لموضوعات حقوق الطفل، وحرصها على دفع جهود الإصلاح التشريعي والتنفيذي والمؤسسي لضمان رعاية هذه الحقوق في مصر، بما في ذلك من خلال المجلس القومي للأمومة والطفولة.

وتعد لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة هي المعنية بمتابعة التزامات الدول ازاء اتفاقية حقوق الطفل الموقعة عام ١٩٨٩، حيث يتولى عملية مراقبة ومتابعة التزامات الدول مجموعة من الخبراء المستقلين من بينهم السفير المصري جهاد ماضي.