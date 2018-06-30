"أنصار الله" تعلن استهداف الساحل الغربي لليمن بصاروخ باليستي

© AP Photo / Hani Mohammed "أنصار الله" يستهدفون تجمعات للتحالف وقوات هادي بصاروخ باليستي

القاهرة — سبوتنيك . أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) استهداف تجمعات على الساحل الغربي لليمن بصاروخ باليستي، اليوم السبت.

ونقلت قناة المسيرة التابعة للجماعة أن "القوة الصاروخية تقصف تجمعات للغزاة والمنافقين في الساحل الغربي بصاروخ باليستي قصير المدى".

وأضافت القناة نقلا عن مصدر أن "الصاروخ الباليستي أصاب هدفه على الساحل الغربي".

ويأتي القصف الصاروخي في ظل تصاعد المعارك بين قوات الرئيس هادي المدعومة بالتحالف العربي، ومسلحي "أنصار الله"، وسط تقدم للقوات الحكومية وإعلانها السيطرة على مطار الحديدة الدولي والتقدم باتجاه المدينة تمهيدا لاستعادة الميناء الاستراتيجي.

ويقوم التحالف العربي، منذ 26 آذار/ مارس عام 2015 بعمليات جوية وبرية ضد مسلحي "أنصار الله"، الذي أحكموا سيطرتهم على العاصمة صنعاء وما حولها.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين، فيما تشير الأمم المتحدة إلى حاجة أكثر من 22 مليون يمني لمساعدات عاجلة.