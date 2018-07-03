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14:44 03 يوليو/ تموز 2018
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    محكمة عراقية تقضي بالسجن المؤبد بحق 5 مدانين بالانتماء لتنظيم "داعش" في الموصل

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    العالم العربي
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    قضت محكمة عراقية بالسجن المؤبد بحق 5 مدانين بالانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) في مدينة الموصل، شمالي البلاد.

    بغداد — سبوتنيك. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار، في بيان، اليوم الثلاثاء: "الهيئة الثانية في محكمة جنايات نينوى نظرت قضايا خمسة مدانين بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي في الموصل، نسبوا للعمل في ما يعرف بالشرطة الإسلامية، وديوان الجند في تنظيم داعش".

    محكمة
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    وأضاف بيرقدار: "المدانون اعترفوا بانتمائهم للتنظيم الإرهابي وقاموا بترديد ما يعرف بالبيعة أمام أحد قيادات التنظيم في الموصل، وأنهم اشتركوا بعمليات ضد القوات الأمنية في المحافظة".

    وأوضح بيرقدار: "المحكمة أصدرت أحكامها بالسجن المؤبد، لكل واحد منهم، وفقاً لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب".

    وبعد أسبوع، تحل الذكرى الأولى لتحرير الموصل من قبضة التنظيم الإرهابي الذي كان أعلنها عاصمة لدولة الخلافة المزعومة في منتصف عام 2014.

    وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

    ويكرر تنظيم "داعش"، بين فترة وأخرى استهداف المناطق التي فقد السيطرة عليها خلال عمليات التحرير، إلا أن القوات الأمنية تقوم بإحباط غالبية تلك العمليات وإيقاع خسائر بين عناصر التنظيم.

    وتكثف المحاكم والمؤسسات القضائية في العراق النظر في قضايا تورط أعداد كبيرة من المتهمين بتنفيذ عمليات إرهابية داخل البلاد، بينهم عراقيون، وأجانب.

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    أخبار العراق اليوم, محكمة عراقية, العراق
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