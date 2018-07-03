مصدر عسكري: قتل وأسر عدد من جنود التحالف العربي في اليمن

وأضاف المصدر في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، 03 يوليو/تموز، أن العملية أسفرت عن قتل وجرح وأسر عدد كبير من العسكريين التابعين للتحالف في التبة الرملية بصحراء الأجاشر قبالة منطقة نجران.
وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت في وقت سابق اليوم، إطلاق صاروخ باليستي استهدف مدينة الملك فيصل العسكرية، في خميس مشيط، في عسير جنوب غربي السعودية.
كما أعلنت الجماعة استهدافها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والقوات الحكومية بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الساحل الغربي لليمن بصاروخ باليستي.
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