مصدر عسكري: قتل وأسر عدد من جنود التحالف العربي في اليمن

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع أنصار الله، إنهم قاموا بعملية نوعية استهدفت أحد مواقع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في نجران.

وأضاف المصدر في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، 03 يوليو/تموز، أن العملية أسفرت عن قتل وجرح وأسر عدد كبير من العسكريين التابعين للتحالف في التبة الرملية بصحراء الأجاشر قبالة منطقة نجران.

وأفاد المصدر، أنه تم "دك تجمعات الجنود السعوديين ومرتزقتهم شرق موقع السديس بصلية صواريخ كاتيوشا وعدد من قذائف المدفعية".

وكانت جماعة "أنصار الله" أعلنت في وقت سابق اليوم، إطلاق صاروخ باليستي استهدف مدينة الملك فيصل العسكرية، في خميس مشيط، في عسير جنوب غربي السعودية.

كما أعلنت الجماعة استهدافها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والقوات الحكومية بقيادة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في الساحل الغربي لليمن بصاروخ باليستي.