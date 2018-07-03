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    نيجيرفان بارزاني

    بارزاني يبحث مع وفد أمريكي المساعدات الإنسانية والعسكرية للإقليم

    © AP Photo /
    العالم العربي
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    بحث رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، والسيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، والسفير الأميركي لدى العراق دوغلاس سيليمان، والقنصل الأمريكي بكردستان كين غروس، عدة ملفات على رأسها المساعدات العسكرية والإنسانية الأمريكي للإقليم، وتهديدات تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

    بغداد- سبوتنيك. وذكر بيان لحكومة الإقليم أن رئيس وزراء إقليم كردستان، استقبل ظهر اليوم الثلاثاء، السيناتور الأمريكي، وسفير الولايات المتحدة في العراق، والقنصل العام الأمريكي في الإقليم ووفداً دبلوماسيا وعسكريا مرافقا لهم.

    وأضاف البيان: "جرى خلال الاجتماع طرح أهداف زيارة الوفد الضيف، والحديث عن استقبال شعب وحكومة إقليم كردستان لعدد كبير من النازحين واللاجئين الهاربين من بطش الإرهاب، إلى جانب بطولات البشمركة في القضاء على تهديدات داعش، على كافة المكونات، والمساعدات العسكرية والإنسانية الأمريكية لإقليم كردستان".

    قوات البشمركة الكردية في بلدة زاخو، 500 كلم شمال بغداد، العراق 30 يناير/ كانون الثاني 2018
    © AFP 2018 / Safin Hamed
    بارزاني يتحدث عن "حرب دستورية" وشيكة في بغداد

    ولفت البيان إلى أن النقاشات تطرقت إلى حقوق المكونات المختلفة وتمهيد الأجواء المناسبة لعودة النازحين إلى ديارهم، حيث أعرب بارزاني عن استعداد حكومته لتقديم المساعدة اللازمة والتنسيق والتسهيلات التي تخدم هذا الغرض.

    وبحث الجانبان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وأعرب بارزاني عن أمله في تقدم العملية السياسية في العراق، وأبدى استعداد إقليم كردستان للانضمام إلى العملية السياسية وعملية التوصل إلى حلول في العراق، بما يضمن حقوق الشعب الكردي والمكونات الأخرى بموجب الدستور.

    وأوضح البيان أن الطرفين بحثا "أوضاع المنطقة عموما، والوضع في سوريا والعراق، والخطوات المتخذة للسيطرة على التحركات الأخيرة لداعش، حيث تم تثمين الدور الأمريكي في هذا المجال".

    وجرت الانتخابات البرلمانية العراقية في 12 مايو/أيار الماضي، وهي الأولى منذ إعلان الهزيمة على تنظيم داعش [المحظور في روسيا وعدة دول] نهاية 2017.

    وأثار اعتماد التصويت الإلكتروني للمرة الأولى انتقادات وجدلا كبيرا عقب إعلان النتائج، مما عرقل المصادقة على النتائج النهائية حتى الآن.

    وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق اليوم, نيجرفان بارزاني, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية
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